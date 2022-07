Ahsan Iqbal confronted by PTI supporter family at McDonald’s Bhera Interchange

Federal Minister for Planning and Development Ahsan Iqbal was confronted by a family apparently a PTI supporter.

The family chanted slogans at PML-N senior leader and called him a ‘chor’ at McDonald’s Bhera Interchange reportedly on Friday evening.



A video of Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) supporters chanting slogans against Planning Minister Ahsan Iqbal went viral over social media on Friday.

The act points to the growing intolerance in the country which is very alarming!



Ashamed to see how people are training their younger generation to be hooligans. This is no way to show difference of opinion. @betterpakistan handled the situation gracefully. He is the same man that was attacked by a terrorist/criminal and still chose to stay in Pakistan. pic.twitter.com/5URachBj2I — Aniqa Nisar (@AniqaNisar) July 8, 2022

اس ویڈیو میں اس خاتون کو اپنی بیٹیوں کے ہمراہ احسن اقبال کو گھیرے میں لے کر بدتمیزی کرتے دیکھ کر دکھ ہوا نئی نسل میں نفرت کے بیج بو دیے گئے ہیں اب کوئی محفوظ نہیں رہے گا عمران خان صاحب اگر آپ نے اپنے فالورز کو نہ روکا تو معاشرہ تباہ ہوجائے گا pic.twitter.com/M3AHeTtxhP — Farrukh Shahbaz Warraich (@ItsFSW) July 8, 2022

عمران خان نے ایسی قوم تیار کی ہے ۔ یہ ہے ان کی پرورش ، تربیت ، اخلاق و تہزیب pic.twitter.com/H82ESoqI0n — Jawad Khan Yusufzai (@Jawad_Yusufzai) July 8, 2022

In a series of tweets, Ahsan Iqbal addressed what he faced at the eatery.

آج بھیرہ میکڈونلڈ میں ایک یوتھین فیملی سے مڈبھیڑ ہوئی جو بظاہر خود کو ایلیٹ سمجھتی ہے مگر مکالمہ کی بجائے جاہلوں کی طرح نعرہ بازی شروع کر دی۔جب یہ نعرہ بازی سے باز نہ آئی تو لوگوں نے بھی نعرے لگا دئیے “گوگی پیرنی کا حساب دو”

جیسا جاہل اور پاگل خود ویسے ہی پیروکار پیدا کر رہا ہے۔ — Ahsan Iqbal (@betterpakistan) July 8, 2022

شکریہ عامر عباسی!

خود کو پڑھا لکھا سمجھنے والے یہ افراد اصل میں جاہل ترین اور فاشسٹ ہیں جیسے کہ ہٹلر کے پیروکار تھے۔ ہم ان جاہلوں سے مرعوب ہونے والے ہیں نہ دبنے والے۔ یہ اپنے ذہنی دیوالیہ پن کا چلتا پھرتا اشتہار ہیں۔عمران ممنوعہ فنڈنگ والوں کے کہنے پہ معاشرہ polarise کر رہا ہے۔ https://t.co/P3ZAXe1Qjk — Ahsan Iqbal (@betterpakistan) July 8, 2022

میں ان بہنوں اور بھائیوں کا دلی شکریہ ادا کر کرتا ہوں جنہوں نے بھیرہ میں PTI کی ہمدرد فیملی کی ہلڑبازی کی شدید مذمت کی ہے اور مجھ سے اظہار یکجہتی کیا۔ہلڑبازی نے خود ان کو ایکسپوز کیا۔گولی کھانے والے ہلڑبازی سے نہیں گھبراتے۔ دکھ اس بات کا ہے عمران اپنے فالوورز کو کسطرف لےجارہا ہے۔ — Ahsan Iqbal (@betterpakistan) July 8, 2022

Whatever happened to Mr. Ahsan Iqbal should be condemned.

Political differences apart, if a 60-year-old person is entering a restaurant without any protocol, doesn’t mean he deserves such verbal harassment.

Just imagine if a similar thing happens to Imran Khan, what will be our opinion?