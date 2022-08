Astroturf of Lahore’s hockey stadium removed for PTI’s 13 Aug Jalsa

On Thursday, the astroturf of Lahore’s hockey stadium is reported to be removed for PTI’s 13 Aug Jalsa.

The Astroturf for Lahore’s hockey stadium is said to be the largest in the world.

A day earlier PTI leaders Asad Umar (Central General Secretary PTI), Andalib Abbas (Information Secretary Punjab), Shanila Ali (Governor Punjab), Taimur Malik (Minister Sports), and other leaders visited the Lahore Hockey Stadium to check the preparations of PTI’s Lahore Jalsa.

لاہور : عندلیب عباس (سیکٹری اطلاعات پنجاب )شنیلہ علی (گوارڈینیٹر پنجاب )افتخار درانی کا رات گئے لاہور جلسہ کے حوالہ سے ہاکی سٹیڈیم کا دورہ اور انتظامات کا جائزہ لیا گیا pic.twitter.com/kUfwUvxHKO — Andleeb Abbas PTI (@AndleebAbbas) August 10, 2022

لاہور : اسد عمر (مركزی جنرل سیکٹری پی ٹی آئی )عندلیب عباس (سیکٹری اطلاعات پنجاب ) شنیلہ علی (گوارًینیٹر پنجاب ) تیمور ملک (منسٹر سپورٹس ) و دیگر رہنماوں کا لاہور جلسہ کے حوالہ سے ہاکی سٹیڈیم کا وزٹ ۔ pic.twitter.com/7sj6N8W1lu — Andleeb Abbas PTI (@AndleebAbbas) August 10, 2022

A journalist shared the development on social media with visuals from the Lahore Hockey Stadium.

جلسہ پاکستان تحریک انصاف,, لاہور ہاکی اسٹیڈیم میں کروڑوں مالیت کی آسٹرو ٹرف ہٹانے کا سلسلہ بے دردی سے جاری ہے,جس بے دردی سے اسے اتارا جا رہا ہے یہ ہرگز دوبارہ استعمال کے قابل نہیں ہو گی۔ pic.twitter.com/jxQRnMJDeM — Khawar Mughal (@khawar_M_Khan) August 10, 2022

The news left the public pretty annoyed on social media.

بہت غلط ہو رہا ہے ۔ میں بھی pti سے ہوں لیکن یہ دیکھ کر بہت افسوس بھی ہوا اور غصہ بھی لیکن اس سب سے بڑھ کر مایوسی ہوٸ ہے مجھے کہ میں جس جماعت کا سپورٹر ہوں وہ ایسی گھٹیا حرکتیں کر رہی ہے https://t.co/ASpSLaReHy — ᴍ ᴜ ع ᴀ ᴠ ɪ ی ᴀ (@MuaawiyahQ) August 11, 2022

@WaniWrites

ابھی آپ لوگ ہی ٹیکس کی باتیں کر رہے تھے نا یہ کا پاکستانیوں کے ٹیکس کا پیسہ نہیں ؟؟؟

منافقت اسے کہتے ہیں دوسروں کی انکھ میں تنکا بھی نظر اتا ہے اپنی آنکھ میں گاڈر بھی نظر نہیں آتا https://t.co/iArdaYSIFf — azeem sarwar (@faizan7129) August 11, 2022

Afsos ki bt hai Hmaray Siyasat dano nay Khelo k Ground ko bhi ni chora https://t.co/WDRKyOOPt9 — Moiz (@MoiztweetsPK) August 10, 2022

یہ درد صرف کھلاڑی اور ہاکی کھیل سے پیار کرنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں 😥 https://t.co/DZJc3lIIv3 — Mehak Shahid (@iMehakShahid) August 10, 2022

Meanwhile, a claim was put forward that the Astroturf of Lahore’s hockey stadium was removed as it expired. It will get a new one while the old Astroturf will be laid in Sargodha.

لاہور ہاکی سٹیڈیم کی آسٹروٹرف ایکسپائر ہو چکی ہے،

ایکسپائرڈ ٹرف کی وجہ سے Pitch-B پر میچز کروائےجارہےہیں



نئی ٹرف آ رہی ہے اور پرانی ٹرف سرگودھا میں لگانےلے جا رہے ہیں



اس آسٹروٹرف کے shocking pads بھی PMLN نے 2014 میں جعلی گنیز بک مقابلوں کےلیے 25 ہزار بندے لا کر تباہ کر دئیےتھے — Azhar Mashwani (@MashwaniAzhar) August 10, 2022

Well do any of these leaders and political party supporters know the actual of the Astroturf?